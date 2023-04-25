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    Ядерные скрепы и рука, которая не дрогнет. Медведев выступил на марафоне «Знание»

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    42 комментария

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил перед участниками марафона «Знание» 25 апреля. Он объяснил, какое значение имеет ядерное оружие для страны.

    «Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство», — сказал он (цитата по ТАСС).

    По словам Медведева, это касается и других стран, поэтому они стремятся завладеть ядерным оружием. Он отметил, что Россия может применить данное вооружение только в том случае, если в отношении нее будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства. Зампред Совбеза сказал, что у Москвы «не дрогнет рука» и что противники не должны недооценивать возможность применения ЯО.

    Медведев также затронул тему ОПК. Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс справляется с нагрузкой, снаряды и ракеты у России не закончились.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание» рассказал, что все заявления о двойниках Путина — вранье.

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    Дмитрий МедведевЗнаниеЯдерное оружие
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    Комментарии 42

    Гость25 Апр 2023 в 13:23
    Опять с балды.
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