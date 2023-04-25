Ядерные скрепы и рука, которая не дрогнет. Медведев выступил на марафоне «Знание»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил перед участниками марафона «Знание» 25 апреля . Он объяснил, какое значение имеет ядерное оружие для страны.

«Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Медведева, это касается и других стран, поэтому они стремятся завладеть ядерным оружием. Он отметил, что Россия может применить данное вооружение только в том случае, если в отношении нее будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства. Зампред Совбеза сказал, что у Москвы «не дрогнет рука» и что противники не должны недооценивать возможность применения ЯО.