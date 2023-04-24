Песков: Заявления о двойниках Путина — вранье, президент в бункерах никогда не сидел

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера нет двойников. Об этом он рассказал 24 апреля на просветительском марафоне общества «Знание».



«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье», — сказал он (цитата по РБК).



Представитель Кремля назвал Владимира Путина «мегаактивным» и обратил внимание на здоровье главы государства. «Здоровье Путина такое, что можно пожелать его самому себе <…> Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел», — сказал Песков.