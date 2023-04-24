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    Песков: Заявления о двойниках Путина — вранье, президент в бункерах никогда не сидел

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    61 комментарий

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера нет двойников. Об этом он рассказал 24 апреля на просветительском марафоне общества «Знание».

    «Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье», — сказал он (цитата по РБК).

    Представитель Кремля назвал Владимира Путина «мегаактивным» и обратил внимание на здоровье главы государства. «Здоровье Путина такое, что можно пожелать его самому себе <…> Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел», — сказал Песков.

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    Дмитрий ПесковВладимир Путин
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    Комментарии 61

    Гость24 Апр 2023 в 19:57
    Стыдобааа..
    +0−0
    Гость24 Апр 2023 в 19:47
    бугага...)
    +1−0
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