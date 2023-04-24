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    «Ветераны обслуживаются в приоритетном порядке». Аэрофлот объяснил очереди пожилых людей у своих касс на Рубинштейна

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    Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему в ее кассах на улице Рубинштейна в понедельник, 24 апреля, возникли очереди из пожилых людей.

    Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе, это связано с акцией, по которой компания оформляет бесплатные билеты для ветеранов ВОВ. Чтобы справиться с ажиотажем, в первые дни — 21 и 22 апреля — были выведены сотрудники всех смен, а также пригнан автобус, в котором можно было дождаться своей очереди. Но 23 апреля было возобновлено обслуживание коммерческих пассажиров, хотя ветераны обслуживаются в приоритетном порядке.

    В Аэрофлоте напомнили, что оформить билеты по акции можно до 11 мая включительно, и не только в офисе на Рубинштейна, но и в пяти уполномоченных агентствах в различных районах города. За первые три дня акции в Санкт-Петербурге оформлено 970 билетов для ветеранов и сопровождающих их лиц, 323 билета оформлены в офисах агентов.

    О том, что пожилые люди в ожидании своей очереди вынуждены несколько часов стоять на солнцепеке, ранее сообщила читатель «Фонтанки». По ее словам, охранник грубо отталкивает людей от двери, а большинство касс не работают.

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    АэрофлотСанкт-ПетербургОчередиУлица Рубинштейна
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