«Ветераны стоят по несколько часов на солнцепеке». Возле касс «Аэрофлота» скопилась очередь за бесплатными билетами

Огромную очередь возле офиса «Аэрофлота» на улице Рубинштейна заметила читательница «Фонтанки» Наталья. По ее словам, часть людей составляют пожилые петербуржцы, в частности ветераны и блокадники, которым ранее перевозчик пообещал выдать бесплатные билеты в честь Дня Победы.
«Ветераны стоят по несколько часов на улице на солнцепеке, не выставлены даже стулья, чтобы посидеть. Охранник грубо отталкивает блокадников от двери, большинство касс не работают», — рассказала она.
Ранее «Аэрофлот» сообщил о старте ежегодной акции, в рамках которой ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и другие льготные категории граждан могут оформить бесплатный перелет со 2 по 11 мая 2023 года для себя и сопровождающего по России и СНГ, а также получить сертификат на перелет с 12 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года.
Получить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно в кассах авиакомпании, то есть времени для оформления достаточно. «Фонтанка» запросила у авиакомпании комментарий об организации акции и готовности к ажиотажу.