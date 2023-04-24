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    «Ветераны стоят по несколько часов на солнцепеке». Возле касс «Аэрофлота» скопилась очередь за бесплатными билетами

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    Огромную очередь возле офиса «Аэрофлота» на улице Рубинштейна заметила читательница «Фонтанки» Наталья. По ее словам, часть людей составляют пожилые петербуржцы, в частности ветераны и блокадники, которым ранее перевозчик пообещал выдать бесплатные билеты в честь Дня Победы.

    Фото: читательница «Фонтанки» Наталья
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    «Ветераны стоят по несколько часов на улице на солнцепеке, не выставлены даже стулья, чтобы посидеть. Охранник грубо отталкивает блокадников от двери, большинство касс не работают», — рассказала она.

    Ранее «Аэрофлот» сообщил о старте ежегодной акции, в рамках которой ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и другие льготные категории граждан могут оформить бесплатный перелет со 2 по 11 мая 2023 года для себя и сопровождающего по России и СНГ, а также получить сертификат на перелет с 12 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года.

    Получить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно в кассах авиакомпании, то есть времени для оформления достаточно. «Фонтанка» запросила у авиакомпании комментарий об организации акции и готовности к ажиотажу.

    Фото: читательница «Фонтанки» Наталья

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