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    Приехали с оружием. В Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины

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    После возвращения из зоны боевых действий на Украине два француза были задержаны в Париже — у них нашли оружие. Об этом 24 апреля сообщает французское издание leparisien со ссылкой на прокуратуру.

    Мужчин задержали на автовокзале в Берси — округ Парижа. По данным журналистов, они связаны с французским ультраправым движением. У задержанных нашли винтовки с оптическими прицелами, которые они привезли с Украины.

    Перевозка и охранение такого оружия запрещены во Франции. «Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности», — говорится в публикации.

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