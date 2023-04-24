Приехали с оружием. В Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины

После возвращения из зоны боевых действий на Украине два француза были задержаны в Париже — у них нашли оружие. Об этом 24 апреля сообщает французское издание leparisien со ссылкой на прокуратуру.

Мужчин задержали на автовокзале в Берси — округ Парижа. По данным журналистов, они связаны с французским ультраправым движением. У задержанных нашли винтовки с оптическими прицелами, которые они привезли с Украины.

Перевозка и охранение такого оружия запрещены во Франции. «Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности», — говорится в публикации.