По улице Савушкина ползло облако. Теплоэнергетики разобрались

Вечером понедельника на улице Савушкина расползался пар — там прорвало трубу с горячей водой. Вытекание локализовали, сейчас там идет ремонт.
Снимок с перекрестка с Гороховым переулком 24 апреля опубликовали в соцсетях. В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что сообщение о вытекании поступило в пять вечера, сейчас ведутся работы на трубопроводе диаметром 159 миллиметров. В одном доме ограничено теплоснабжение, ремонт должен быть завершен в течение восьми часов.
«Фонтанка» показывала разлив кипятка в центре города, в зону которого попали машины. После прорыва там заменили часть трубы.