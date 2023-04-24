    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    756мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    По улице Савушкина ползло облако. Теплоэнергетики разобрались

    1120
    1 комментарий

    Вечером понедельника на улице Савушкина расползался пар — там прорвало трубу с горячей водой. Вытекание локализовали, сейчас там идет ремонт.

    ПоделитьсяПоделиться

    Снимок с перекрестка с Гороховым переулком 24 апреля опубликовали в соцсетях. В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что сообщение о вытекании поступило в пять вечера, сейчас ведутся работы на трубопроводе диаметром 159 миллиметров. В одном доме ограничено теплоснабжение, ремонт должен быть завершен в течение восьми часов.

    «Фонтанка» показывала разлив кипятка в центре города, в зону которого попали машины. После прорыва там заменили часть трубы.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Прорыв трубы
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close