Бывший чекист и экс-замглавы аппарата Госдумы остался без 44 миллионов после разговора с неизвестным по WhatsApp

В полиции возбудили уголовное дело о краже 44,3 млн рублей с банковских карт экс-замглавы аппарата Госдумы подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова. Об этом 24 апреля сообщают РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление о краже денег поступило в отдел полиции по району Теплый Стан от 78-летнего Юрия Безверхова. Пенсионер объяснил, что еще в 2022 году получил звонок от неизвестного по WhatsApp, который представился сотрудником ЦБ и завладел личными данными и кодами Безверхова под предлогом возврата незаконно поступивших на счет денежных средств.