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    Бывший чекист и экс-замглавы аппарата Госдумы остался без 44 миллионов после разговора с неизвестным по WhatsApp

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    В полиции возбудили уголовное дело о краже 44,3 млн рублей с банковских карт экс-замглавы аппарата Госдумы подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова. Об этом 24 апреля сообщают РБК со ссылкой на близкий к МВД источник и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Заявление о краже денег поступило в отдел полиции по району Теплый Стан от 78-летнего Юрия Безверхова. Пенсионер объяснил, что еще в 2022 году получил звонок от неизвестного по WhatsApp, который представился сотрудником ЦБ и завладел личными данными и кодами Безверхова под предлогом возврата незаконно поступивших на счет денежных средств.

    Мужчина находился в больнице в течение 2022–2023 годов и не знал о списании крупных сумм со своих карт. О краже накоплений бывший замглавы аппарата Госдумы узнал после того, как обратился в банк.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам состава «Кража, совершенная в особо крупном размере (части 4 статьи 158 УК РФ), — сказал собеседник агентства РИА Новости.

    По данным РБК, Юрий Безверхов до 2002 года проживал в Ленинградской области. «Он являлся сотрудником 5-го отдела (позднее 5-й службы) УКГБ СССР по Ленинградской области», — рассказал собеседник.

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