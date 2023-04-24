Советские мультфильмы — это такая вещь, которую даже если и не видели, то наверняка много о ней слышали. Но наш сегодняшний тест именно для тех, кто внимательно смотрел каждый мультик от начала до конца. Ключевая фраза: «до конца», потому что вам предстоит отгадать мультфильм по его последнему кадру. Справитесь?
Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру
Не каждый сможет справиться с этим на первый взгляд простым заданием
24 апреля 2023, 20:09
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А вы точно смотрели все эти мультфильмы?
Возможно, вы даже досмотрели каждый из этих мультфильмов до конца, просто не запоминали последние кадры
Неплохо! Какие-то кадры оказались вам не под силу, но вы всё равно хорошо знакомы с советскими мультфильмами
Чуть-чуть не хватило до идеального результата! Но и это очень достойно, вы хорошо помните советские мультфильмы
Отличный результат! Похоже, вы всегда смотрели все мультфильмы до конца!