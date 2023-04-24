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    Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру

    Не каждый сможет справиться с этим на первый взгляд простым заданием

    1761
    5 комментариев
    Это уже вовсе не «Трое из Простоквашино», а что-то большее
    Это уже вовсе не «Трое из Простоквашино», а что-то большееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Советские мультфильмы — это такая вещь, которую даже если и не видели, то наверняка много о ней слышали. Но наш сегодняшний тест именно для тех, кто внимательно смотрел каждый мультик от начала до конца. Ключевая фраза: «до конца», потому что вам предстоит отгадать мультфильм по его последнему кадру. Справитесь?

    Начнем с самых простых кадров. Даже если вы не видели этот мультфильм, то без труда сможете отгадать его!

    Начнем с самых простых кадров. Даже если вы не видели этот мультфильм, то без труда сможете отгадать его!

    Здесь, как нам кажется, тоже всё понятно. Что это за мультфильм?

    Здесь, как нам кажется, тоже всё понятно. Что это за мультфильм?

    Какой мультфильм завершается этим кадром с мужиком на мосту?

    Какой мультфильм завершается этим кадром с мужиком на мосту?

    Еще один простой кадр... Или всё-таки нет? Откуда он?

    Еще один простой кадр... Или всё-таки нет? Откуда он?

    Любопытные горные пейзажи! Какой мультфильм завершился этим кадром?

    Любопытные горные пейзажи! Какой мультфильм завершился этим кадром?

    Эти паруса и флаги наверняка дадут вам хорошую подсказку!

    Эти паруса и флаги наверняка дадут вам хорошую подсказку!

    Что за мультфильм скрывается в этих зарослях?

    Что за мультфильм скрывается в этих зарослях?

    Идеальный завершающий кадр! Осталось только выяснить, из какого он мультфильма.

    Идеальный завершающий кадр! Осталось только выяснить, из какого он мультфильма.

    А это что за зимние пейзажи? Из какого мультфильма?

    А это что за зимние пейзажи? Из какого мультфильма?

    А этот последний кадр наверняка может ввести вас в заблуждение. Что за мультфильм?

    А этот последний кадр наверняка может ввести вас в заблуждение. Что за мультфильм?

    Что это за город на экране? Из какого мультфильма этот последний кадр?

    Что это за город на экране? Из какого мультфильма этот последний кадр?

    Вы спросите, почему мы вставили кадр из фильма? А вот и нет, это последний кадр одного из советских мультфильмов. Осталось разобраться какого!

    Вы спросите, почему мы вставили кадр из фильма? А вот и нет, это последний кадр одного из советских мультфильмов. Осталось разобраться какого!
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру

    А вы точно смотрели все эти мультфильмы?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру

    Возможно, вы даже досмотрели каждый из этих мультфильмов до конца, просто не запоминали последние кадры

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру

    Неплохо! Какие-то кадры оказались вам не под силу, но вы всё равно хорошо знакомы с советскими мультфильмами

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру

    Чуть-чуть не хватило до идеального результата! Но и это очень достойно, вы хорошо помните советские мультфильмы

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру

    Отличный результат! Похоже, вы всегда смотрели все мультфильмы до конца!

    Поделитесь результатом

    Это уже вовсе не «Трое из Простоквашино», а что-то большее
    Это уже вовсе не «Трое из Простоквашино», а что-то большееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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