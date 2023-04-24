Что, вы мультиков не смотрели? Угадайте советский мультфильм по последнему кадру

Советские мультфильмы — это такая вещь, которую даже если и не видели, то наверняка много о ней слышали. Но наш сегодняшний тест именно для тех, кто внимательно смотрел каждый мультик от начала до конца. Ключевая фраза: «до конца», потому что вам предстоит отгадать мультфильм по его последнему кадру. Справитесь?