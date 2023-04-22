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    В хозпостройке в Волосово нашли боевой арсенал. Он может принадлежать лидеру ОПГ, который получил пожизненное

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    В хозяйственной постройке в Волосово обнаружился склад оружия. Он может иметь отношение к лидеру местной организованной преступной группировки.

    Кадры с места событий 22 апреля публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Оружие два дня назад нашли сотрудники угрозыска Волосовского района и регионального главка, отрабатывая оперативную информацию.

    По данным «Фонтанки», в постройке на проспекте Вигниссара находился пистолет-пулемет Судаева, магазин к нему, два ствола от охотничьего ружья, приклад к ударно-спусковому механизму и патроны. Как отмечает 47news, также на «складе» лежали блоки и элементы охотничьей двустволки ТОЗ-Б, «тульской курковки». Осмотр прошел с разрешения 64-летней хозяйки постройки — причем она предположила, что оружие может принадлежать ее сыну, пожизненно осужденному Сергею Свитайло.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Свитайло, лидер «волосовской группировки», получил пожизненное в 2005 году, когда ему было 26 лет. Ему и подельникам вменяли бандитизм и разбойные нападения, в том числе на ювелирный магазин и инкассаторов. Суд признал за обвиняемыми три смерти.

    В 2020 году Свитайло пытался отсудить компенсацию за условия содержания в «Крестах», по получил отказ.

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