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    ЦБ призвал синхронизовать сбор долгов с россиян. У трети заемщиков — два и более кредитов в разных банках

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    ЦБ подготовит для банков, коллекторов и микрофинансовых организаций рекомендации по синхронизации взыскания долгов физлиц, у которых есть обязательства перед несколькими кредиторами, передает слова начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Алексея Чиркова РБК 22 апреля.

    Алексей Чирков подчеркнул, что ЦБ заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

    Как объяснил представитель ЦБ, может сложиться такая ситуация, что у заемщика есть ипотечный кредит в одном банке и обычный — в другом. Снижаются доходы, и должник, как правило, выплачивает ипотеку до последнего, а платежи по потребительскому кредиту просрочивает. У ЦБ были случаи, когда кредитор по потребительскому кредиту подавал в суд и пытался начать процедуру банкротства, а второй кредитор об этом и не знал.

    «В случае банкротства первый кредитор ничего не получит, потому что преимущество у залогового кредитора, а заемщик лишится квартиры и ощущения у него останутся не лучшие. С экономической точки зрения довольно бесполезная история в таком случае начинать взыскание, потому что оно ничем хорошим не может закончиться», — объяснил Алексей Чирков.

    По данным Бюро кредитных историй, у 35% российских заемщиков есть два и более кредитов в разных банках. В таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать: кто-то спешит взыскать долг через суд, а кто-то готов договариваться и предоставить реструктуризацию, подчеркнул глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Денис Кузнецов.

    За 2022 год почти 5% участников рынка профессионального взыскания долгов хотя бы один раз допустили значительное нарушение законодательства, например угрожали должникам.

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