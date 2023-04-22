ЦБ призвал синхронизовать сбор долгов с россиян. У трети заемщиков — два и более кредитов в разных банках

ЦБ подготовит для банков, коллекторов и микрофинансовых организаций рекомендации по синхронизации взыскания долгов физлиц, у которых есть обязательства перед несколькими кредиторами, передает слова начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Алексея Чиркова РБК 22 апреля.

Алексей Чирков подчеркнул, что ЦБ заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

Как объяснил представитель ЦБ, может сложиться такая ситуация, что у заемщика есть ипотечный кредит в одном банке и обычный — в другом. Снижаются доходы, и должник, как правило, выплачивает ипотеку до последнего, а платежи по потребительскому кредиту просрочивает. У ЦБ были случаи, когда кредитор по потребительскому кредиту подавал в суд и пытался начать процедуру банкротства, а второй кредитор об этом и не знал.

«В случае банкротства первый кредитор ничего не получит, потому что преимущество у залогового кредитора, а заемщик лишится квартиры и ощущения у него останутся не лучшие. С экономической точки зрения довольно бесполезная история в таком случае начинать взыскание, потому что оно ничем хорошим не может закончиться», — объяснил Алексей Чирков.