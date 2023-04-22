Уголовное дело за оскорбление власти: кого и за что предлагает наказывать Верховный суд

В 2022 году за оскорбления представителей власти было осуждено почти шесть тысяч человек Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





На днях Пленум Верховного суда Российской Федерации впервые разъяснил, как судам оценивать факты применения насилия или оскорблений к представителям власти. Постановление пленума еще будет доработано, документ направили в редакционную комиссию, однако основные положения документа известны, так что уже сейчас можно предположить, чем именно будут руководствоваться суды, рассматривая дела по статьям 317, 318, 319 УК РФ. Разбираемся, что нового предлагает Верховный суд и кого это коснется.



Зачем нужно постановление Согласно действующей Конституции РФ, Верховный суд является высшим судебным органом, следит за работой судов и, помимо прочего, дает разъяснения по вопросам судебной практики. Постановления с разъяснениями по самым разным вопросам публикуются с некоторой периодичностью, однако до статей 317–319 УК РФ как-то дело не доходило. Как говорится в проекте постановления Пленума ВС РФ, дать разъяснения сейчас решили в связи с возникающими у судов вопросами и «в целях обеспечения единообразного применения ими законодательства об уголовной ответственности за преступления против порядка управления».

Статья 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Статья 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». — За данные преступления по основной и дополнительной квалификации в прошлом году было осуждено 14 526 лиц, из которых 28 лиц осуждено по статье 317 Уголовного кодекса. По статье 318 осуждено 8586 лиц, <...> по статье 319 было осуждено 5912 лиц, — рассказала выступавшая во время заседания пленума судья Елена Пейсикова.



Кого защищает закон Зависит от того, о какой из трех перечисленных статей Уголовного кодекса идет речь. Если это статья 317, в которой говорится о посягательстве на жизнь, то речь идет только о представителях правоохранительных органов. К правоохранительным органам относятся прокуратура, Следственный комитет, полиция, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможня, пожарные, Росгвардия и военная полиция. В статьях 318 и 319, которые говорят о применении насилия и оскорблении, речь идет уже обо всех представителях власти — к ним Верховный суд отнес не только силовиков, но и сотрудников контролирующих органов.



«Должностными лицами контролирующих органов являются, например, должностные лица органов Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, наделенные в установленном законом порядке полномочиями по организации и (или) осуществлению указанного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности в отношении неподведомственных им субъектов», — говорится в документе.



Грубо говоря, представителями власти будут считаться и сотрудники налоговой или Роспотребнадзора, и представители городской администрации. Полный список «властей» в документе не приводится — суды получают рекомендацию пользоваться Законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если понадобится определить, является ли оскорбленный представителем власти. А конкретно статьями 1, 26 и 27 этого закона.

Не только силовики, но и их близкие Указанные статьи предполагают наказание за посягательство на жизнь или применение насилия не только тогда, когда они совершаются в отношении силовиков или представителей власти, но и когда речь идет об их близких. Здесь ничего нового, но Верховный суд уточнил, кого считать близкими: по мнению ВС РФ, это не только семья, но и друзья.



«Под близкими сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или представителя власти следует понимать их близких родственников, иных лиц, состоящих с ними в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений», — говорится в документе.



Максимальное наказание за посягательство на жизнь силовиков или их близких — смертная казнь (на нее в России действует мораторий) или пожизненное лишение свободы. Что считается оскорблением Статья 319 УК РФ регламентирует наказание за оскорбления представителей власти. По мнению Верховного суда, оно состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и профессиональные качества. «Такое оскорбление может быть совершено посредством публичного высказывания в адрес потерпевшего ругательств либо размещения унижающих потерпевшего сведений в средствах массовой информации или в сети «Интернет» без ограничения доступа к соответствующим сведениям других лиц», — говорится в документе.



То есть если другим видно ваше оскорбление, оно уже публичное. Так что оскорбления чиновников в комментариях в городском паблике вполне сюда подходят, если они в неприличной форме. При этом уточняется, что для признания человека виновным по этой статье суду следует убедиться, что честь и достоинство представителя власти были унижены при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а не по каким-то иным причинам. То есть если кто-то ругает мэра за то, что он увел у него жену, это еще не оскорбление представителя власти. Оскорблением могут счесть и физические действия, если они не причинили боли и вреда здоровью. В качестве примера Верховный суд приводит срывание форменного головного убора или погон. Максимальное наказание за оскорбление представителя власти — до года исправительных работ.

Что считается насилием Верховный суд также определяет, какое именно насилие как следует квалифицировать. Например, неопасным для жизни или здоровья насилием ВС РФ следует считать побои или совершение иных насильственных действий, причиняющих боль или ограничивающих свободу, если они не причинили вреда здоровью.

«Под угрозой применения насилия <следует понимать> высказывания или иные действия лица, свидетельствующие о его намерении применить к потерпевшему любое физическое насилие, когда такая угроза воспринималась потерпевшим как реальная», — говорится в документе.



Опасным для жизни или здоровья насилием считается такое, которое привело к причинению тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью. Легкого, только если потерпевший на какое-то время потерял трудоспособность — пошел на больничный. К тяжкому вреду Верховный суд приравнивает насилие, которое не причинило такого вреда, но создавало реальную опасность. Максимальное наказание за применение насилия в отношении представителя власти — до десяти лет лишения свободы.

Когда начнут применять новые правила Пока непонятно. Документ отправили на доработку — по нескольким пунктам будут уточнены формулировки. До официальной публикации постановления действовать продолжит постановление Пленума Верховного суда СССР «О применении судами законодательства об ответственности за посягательства на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка».