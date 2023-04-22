Велодвижение Петербурга ищет спасение в «клубных форматах». ЗСД Фонтанка Фест едва ли не единственное исключение

На фотографии Михаил Иванов Поделиться Поделиться





Для любителей велоспорта в Петербурге, да и во всей России ЗСД Фонтанка Фест – одно из самых крупных событий сезона. Едва ли не единственный оставшийся в городе массовый праздник, способный объединить всех любителей велодрайва. В этом году мы ожидаем, что в стартовый городок съедутся около 15 тысяч человек, для которых велосипед — это, бесспорно, один из лучших способов провести свободное время.



Что вообще происходит в стане велосипедистов в Петербурге? Как развивается этот вид спортивного отдыха с точки зрения активного пользователя? Мы спросили об этом одного из энтузиастов петербургского велодвижения Михаила Иванова. Михаил не чужой для нашего фестиваля человек - он ежегодно участвует в велопарадах ЗСД Феста в качестве веломаршала и волонтера, помогая участникам проехать всю дистанцию и безопасно вернуться домой.



Последнее время все реже слышно о массовых мероприятиях в Петербурге, которые проводят велоактивисты. Велодвижение в городе угасает?



– Я бы так не сказал. Да, у нас действительно стало меньше крупных мероприятий с участием велосипедистов. В усеченном формате проводим последние годы Открытие сезона - традиционный велопробег, собиравший некогда тысячи любителей прокатиться по городу. Заглох и Большой велопарад - тоже очень известное в нашей тусовке событие. Началось с пандемии - два года подряд мы не могли проводить никаких массовых мероприятий из-за прямых запретов. В прошлом году, когда запреты сняли, не нашлось тех, кто бы взялся за организацию. В разное время нам помогали городские власти - иногда Комитет по спорту, иной раз ЦОДД - Центр организации дорожного движения. Последнее время от городской власти помощи мы не видим. А без нее браться за такие сложные мероприятия никто не хочет.

А что сложного в организации таких пробегов?

– Например, согласование с ГИБДД. Хитрость в том, что тут не работает принцип «одного окна». Если пробег проходит по нескольким районам города, значит согласование надо получить в каждом райотделе дорожной полиции. В последние годы с согласованием подобных мероприятий стало совсем плохо - они требуют теперь участия большого числа сотрудников ГИБДД, нужно перекрывать много улиц, нужно заказывать специальную технику. В общем, стало дорого и сложно.

И все же, по вашему мнению, велодвижение в Петербурге продолжает развиваться? Где ж логика?



– Больших мероприятий действительно стало мало. Зато в городе появилось много небольших клубов. Да, у них нет такой массовости. Зато каждый может найти себе занятие по интересам. Кто-то ездит по паркам с фотоаппаратами и фотографирует птиц. Кто-то выдвигается на велосипедах на городские и загородные пляжи, чтобы поиграть там в волейбол. Кому-то нравится кататься по городу, а кому-то по лесу. Есть даже любители железных дорог - они едут встречать определенные поезда и провожать составы. Так что проблемы никакой нет: тот, кто хочет кататься - точно найдет и где, и с кем. И хотя порой я чувствую ностальгию по временам массовых велопраздников, вероятно, их время проходит.



Выходит, только ЗСД Фонтанка Фест и остался местом встречи для большого числа велосипедистов?

– Тут многое удачно совпало. У фестиваля есть организаторы - крупные компании. Они могут взять на себя бремя согласований, им, наверное, проще добиться помощи властей.

Вам лично нравится участвовать в фестивале? Что бы вы, как опытный велоактивист, посоветовали организаторам?

– Мне нравится ЗСД Фонтанка Фест, и я не вижу проблем в его организации. Заторы на старте? Это скорее вопрос к самим велосипедистам: люди часто думают только о себе. Самое непредсказуемое на фестивале — это погода. В прошлом году был сильный ветер. Особенно досталось нам, веломаршалам. Мы шли в голове колонны, задавали ей темп. И прямо чувствовали себя клином, разрезающим ветер. А так на фестивале все прекрасно - отличные виды, прекрасные фото.



В этом году у нас в день фестиваля три велопарада. А веломаршалы, которые помогают людям после фестиваля вернуться в свои дома, участвуют только в последнем. Что вы посоветуете тем, у кого такой поддержки не будет?

– Общий совет: подготовьте к дороге свой велосипед, проверьте его техническое состояние, подкачайте шины, подтяните гайки. Половина проблем у участников связана именно с плохой подготовкой байков. Кроме этого, у вас с собой должна быть теплая куртка, рюкзак, запас воды, заряженный смартфон. Закачайте в него навигатор - в самых популярных есть маршруты для велосипедистов. В целом, особых сложностей с возвратом домой не будет. На юг города легко проехать либо второстепенными дорогами, либо доехать до Московского, а там широкими тротуарами. Поедете на север, доезжайте до Фонтанки, там есть выделенная велодорожка, тянущаяся до самой Невы.



Кстати, о велодорожках. Вы опытный велосипедист и много ездите по городу, как вы оцениваете нынешнее состояние дорожной велосети?

– Если честно, велодорожки в нашем городе мне представляется абсолютно бесполезной историей. То, что существует сегодня в Петербурге, сделано «на отвяжись», совершенно формально и по большей части, бессмысленно с утилитарной точки зрения. Они никак не связаны друг с другом, не помогают добраться из одной точки города в другую. Да и те, что есть чаще всего не безопасны. Взять, к примеру, велодорожку на Пискаревском проспекте. Она дает велосипедистам ложное чувство безопасности. Но в реальности она не такая – там много въездов и выездов в «карманы», очень много пересечений с автомобилями. Много велодорожек, которые ведут в никуда, обрываются в самых неожиданных местах. Вся дорожная велоструктура должна быть цельной, она должна быть продумана так, чтобы люди могли пользоваться велосипедом, как транспортом. В этом смысле выделенные полосы для общественного транспорта куда полезнее для велосипедиста. И с точки зрения скорости, и с точки зрения безопасности.



Петербург опасный город для велосипедиста?

– Я, честно говоря, больших оснований бить в набат не вижу. Если у велосипедиста есть голова на плечах, если он знает правила, придерживается их, то никаких проблем у него возникнуть не должно.

