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    «Муз-ТВ» удалил фильм со «стертой» певицей Темниковой

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    Телеканал «Муз-ТВ» удалил со своего YouTube-канала документальный фильм к 20-летию «Фабрики звезд», в котором заблюрили певицу Елену Темникову. Ранее под роликом были десятки комментариев недовольных этим решением пользователей.

    «Верните Лену, пожалуйста! Это единственная певица, ради которой я смотрела эту «Фабрику», — говорилось в одном из таких сообщений.

    «Фонтанка» писала об этой истории. «Ловкий» ход канала первым заметил музыкальный критик Олег Кармунин.

    Напомним, что в феврале 2022 года 37-летняя Елена Темникова выступила против боевых действий на Украине, подчеркнув, что у нее в Киеве, Одессе, Харькове живут друзья. В августе 2022-го Темникова покинула Россию и эмигрировала в Португалию.

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