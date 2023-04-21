«Муз-ТВ» удалил фильм со «стертой» певицей Темниковой

Телеканал «Муз-ТВ» удалил со своего YouTube-канала документальный фильм к 20-летию «Фабрики звезд», в котором заблюрили певицу Елену Темникову. Ранее под роликом были десятки комментариев недовольных этим решением пользователей.



«Верните Лену, пожалуйста! Это единственная певица, ради которой я смотрела эту «Фабрику», — говорилось в одном из таких сообщений.



«Фонтанка» писала об этой истории. «Ловкий» ход канала первым заметил музыкальный критик Олег Кармунин.



Напомним, что в феврале 2022 года 37-летняя Елена Темникова выступила против боевых действий на Украине, подчеркнув, что у нее в Киеве, Одессе, Харькове живут друзья. В августе 2022-го Темникова покинула Россию и эмигрировала в Португалию.

