«Муз-ТВ» стер осудившую СВО певицу Темникову из архивных кадров в новом фильме о «Фабрике звезд»

Телеканал «Муз-ТВ» заблюрил певицу Елену Темникову в документальной хронике в новом фильме к 20-летию «Фабрики звезд». Обратил на это внимание 19 апреля музыкальный критик Олег Кармунин в своем телеграм-канале «Русский шаффл». Он сравнил оригинальные кадры с тем, что было показано в новом фильме.
«Ее фигура замазана, как будто это неприличное изображение полового органа. А также в фильме вырезано упоминание Темниковой в речи Фадеева. Вот так у нас ластиком стирают людей — даже попсовых звезд и героев «Фабрики», словно никогда не было такого человека», — написал Олег Кармунин.
В феврале 2022 года 37-летняя Елена Темникова выступила против боевых действий на Украине, подчеркнув, что у нее в Киеве, Одессе, Харькове живут друзья. В августе 2022-го Темникова покинула Россию и эмигрировала в Португалию.