Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в самой длинной партии матча за шахматную корону

Вничью завершилась девятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Эта партия стала самой продолжительной в матче и завершилась мировым исходом на 82-м ходу.
Ян Непомнящий играл белыми. Счет стал 5:4 в пользу российского гроссмейстера.
Впереди у шахматистов выходной. Матч продолжится в воскресенье, 23 апреля. Непомнящий будет играть черными.
Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.
Напомним, что это вторая попытка Яна Непомнящего выиграть титул чемпиона мира по шахматам. В 2021 году он уступил действующему чемпиону, норвежцу Магнусу Карлсену, со счетом 3,5:7,5. В 2022 году россиянин вновь выиграл турнир претендентов, но Карлсен отказался от защиты титула. Тогда было решено, что за шахматную корону Непомнящий сразится с Дином Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.