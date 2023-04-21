Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в самой длинной партии матча за шахматную корону

Вничью завершилась девятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Эта партия стала самой продолжительной в матче и завершилась мировым исходом на 82-м ходу.



Ян Непомнящий играл белыми. Счет стал 5:4 в пользу российского гроссмейстера.



Впереди у шахматистов выходной. Матч продолжится в воскресенье, 23 апреля. Непомнящий будет играть черными.



Победителем турнира за звание чемпиона мира станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

