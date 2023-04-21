Московский проспект, Ушаковская и Октябрьская набережные. Где ограничат движение в Петербурге в ближайшие дни

Новая порция ограничений движения, связанных с ремонтом дороги и другими работами, вступит в силу в Петербурге с 24–25 апреля. Изменения ждут 11 районов, сообщает 21 апреля пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Центральный район С 24 апреля по 15 октября ограничат движение транспорта на перекрёстке Заячьего переулка и Дегтярного переулка. Там разместят пешеходную галерею. Адмиралтейский район Из-за ремонта дороги с 24 апреля по 5 мая ограничат проезд по улице Ивана Черных от Молодежного переулка до площади Стачек. Там стартует новый этап работ.

А с 24 апреля по 3 июня из-за ремонта трамвайных путей будет ограничено движение по Старо-Петергофскому проспекту от набережной Обводного канала до Нарвского проспекта. Василеостровский район С 24 по 28 апреля ограничат движение по Косой линии у 26–27-й линий В. О. Там начнется новый этап строительства газопровода.

А с 25 по 29 апреля ограничат движение по 18–19-й линии В. О. от Малого проспекта В. О. до Среднего пр. В. О. Там будут восстанавливать благоустройство после проведенных работ. Московский район Ремонт дороги добавит пробок на одной из основных магистралей района. С 24 апреля по 4 июня ограничат проезд по Московскому проспекту от площади Победы до Бассейной улицы.

Фото: КРТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 24 апреля по 2 мая для реконструкции инженерных сетей ограничат движение по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. Возле дома 102 по Октябрьской набережной дорогу сузят до двух полос.

Выборгский район Дорожный ремонт с 24 по 26 апреля перекроет съезд с Ушаковской набережной на улицу Академика Крылова. Там стартует новый этап работ. На эти же дни закрывается движение транспорта по Ярославскому проспекту у Удельного проспекта — будет перекрыт въезд-выезд на Ярославский. Там переходят к новому этапу строительства газопровода. Кировский район С 24 апреля по 23 мая из-за реконструкции водопроводной сети будет ограничен проезд по площади Стачек от Перекопской улицы до Промышленной улицы. При этом открывается движение от Нарвского проспекта до набережной Бумажного канала.

Приморский район Ремонт дорожного покрытия с 24 апреля по 29 мая ограничит движение транспорта по проспекту Королёва от Глухарской улицы до улицы Уточкина.

Фото: КРТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Колпино водителей потеснят для строительства инженерных сетей. С 24 апреля по 10 мая перекроют движение по Ленинградской улице от Межевой улицы до Ивановской улицы.

Петродворцовый район Инженерные сети строят и в Петергофе. С 25 апреля по 8 мая из-за работ закроют проезд у дома 23 по улице Степана Разина. Пушкинский район В Павловске схему движения изменит строительство газопровода. С 24 по 26 апреля там перекроют проезд по улице Мичурина от Елизаветинской улицы до переулка Мичурина.