Банк TBC в Грузии пригрозил закрытием счетов из-за санкций против России

Крупнейший банк Грузии TBC разослал клиентам предупреждения о закрытии счетов в случае нарушения антироссийских санкций. Об этом стало известно 20 апреля из сообщения на сайте финансового учреждения.



В публикации на сайте TBC говорится, что в феврале 2022 года Великобритания, США и ЕС ввели различные ограничения в отношении России, которые затрагивают операции и сделки физических и юридических лиц. Речь идёт в частности о замораживании активов, ограничении доступа к финансовым ресурсам, а также косвенных и прямых запретах на экспорт.