Банк TBC в Грузии пригрозил закрытием счетов из-за санкций против России

Крупнейший банк Грузии TBC разослал клиентам предупреждения о закрытии счетов в случае нарушения антироссийских санкций. Об этом стало известно 20 апреля из сообщения на сайте финансового учреждения.
В публикации на сайте TBC говорится, что в феврале 2022 года Великобритания, США и ЕС ввели различные ограничения в отношении России, которые затрагивают операции и сделки физических и юридических лиц. Речь идёт в частности о замораживании активов, ограничении доступа к финансовым ресурсам, а также косвенных и прямых запретах на экспорт.
«Обращаем ваше внимание, что если банк выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», — сказано в сообщении.
В декабре прошлого года автор популярного Telegram-канала о жизни в Грузии Николай Левшиц рассказал, что один из крупнейших банков страны Bank of Georgia, начал принудительно закрывать счета граждан России. Их предупреждали СМС-рассылкой.