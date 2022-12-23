Грузинский Bank of Georgia без объяснений закрывает счета россиян

Один из крупнейших банков Грузии Bank of Georgia начал принудительно закрывать счета граждан России. Об этом 23 декабря рассказал автор популярного телеграм-канала о жизни в республике Николай Левшиц.
О закрытии счетов в финансовой организации владельцев предупреждают СМС-рассылкой. «Сообщаем вам, что на основании решения банка и внутренней политики ваш счет будет закрыт в течение 5 рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до истечения указанного срока», — говорится в сообщении.
Как отмечает Николай, за сегодняшний день о закрытии счетов в банке ему рассказали как минимум 10 человек, за двое суток число подобных случаев достигло 36. О причинах данного решения клиентам в банке не сообщают.
Правила отбора кредитной организации неясны: под раздачу попадают как недавно открытые счета, так и те, которыми пользуются несколько лет, пишет телеграм-канал «Санкции РФ». Он также отмечает, что в ряде случаев были закрыты школьные карты.
Отдельные сообщения приходят о закрытии счетов и во втором крупнейшем банке Грузии — TBC.