Грузинский Bank of Georgia без объяснений закрывает счета россиян

Один из крупнейших банков Грузии Bank of Georgia начал принудительно закрывать счета граждан России. Об этом 23 декабря рассказал автор популярного телеграм-канала о жизни в республике Николай Левшиц.



О закрытии счетов в финансовой организации владельцев предупреждают СМС-рассылкой. «Сообщаем вам, что на основании решения банка и внутренней политики ваш счет будет закрыт в течение 5 рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до истечения указанного срока», — говорится в сообщении.

