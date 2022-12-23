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    Грузинский Bank of Georgia без объяснений закрывает счета россиян

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    Один из крупнейших банков Грузии Bank of Georgia начал принудительно закрывать счета граждан России. Об этом 23 декабря рассказал автор популярного телеграм-канала о жизни в республике Николай Левшиц.

    О закрытии счетов в финансовой организации владельцев предупреждают СМС-рассылкой. «Сообщаем вам, что на основании решения банка и внутренней политики ваш счет будет закрыт в течение 5 рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до истечения указанного срока», — говорится в сообщении.

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    Как отмечает Николай, за сегодняшний день о закрытии счетов в банке ему рассказали как минимум 10 человек, за двое суток число подобных случаев достигло 36. О причинах данного решения клиентам в банке не сообщают.

    Правила отбора кредитной организации неясны: под раздачу попадают как недавно открытые счета, так и те, которыми пользуются несколько лет, пишет телеграм-канал «Санкции РФ». Он также отмечает, что в ряде случаев были закрыты школьные карты.

    Отдельные сообщения приходят о закрытии счетов и во втором крупнейшем банке Грузии — TBC.

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