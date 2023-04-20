Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девочки из Карачаевска. Погибшую били камнем

Силовики задержали 16-летнего подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Карачаевске. Об этом 20 апреля сообщает МВД по региону.
По данным ведомства, в четверг в 14:40 в полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что её дочь в первом часу вышла из дома в магазин и не вернулась.В 15:30 тело девочки нашли на первом этаже её же дома. Установлено, что 16-летний жилец в подъезде ударил её камнем по голове, а затем затащил в квартиру и убил. Он хотел её изнасиловать.
«Следственным комитетом России по КЧР возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»)», — говорится в записи.
В СКР по Карачаево-Черкесской Республике добавили, что, согласно версии следствия, подозреваемый следил за ребёнком по пути её следования из школы.
Злоумышленника задержали. С ним проводят следственные действия, он уже дал признательные показания.
«Следователи и криминалисты продолжают осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются родственники подозреваемого и свидетели», — также отмечается в сообщении.
Ход расследования уголовного дела по факту убийства поставлен на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.
«Фонтанка» писала, что 20 апреля ребёнка нашли с перерезанным горлом в подъезде одного из жилых домов в Карачевске. В социальных сетях распространилось видео, на котором мать четвероклассницы проклинает убийцу.