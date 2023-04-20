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    В Карачаевске нашли зарезанной 10-летнюю девочку. В подозреваемых 15-летний сосед

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    10-летнюю девочку нашли с перерезанным горлом в подъезде одного из жилых домов города Карачевска в КЧР. За два часа до этого она вышла в магазин и не вернулась, сообщает 20 апреля «Комсомольская правда».

    Сейчас на месте работают полиция и следователи регионального управления СК. В соцсетях распространяется видео, на котором мать четвероклассницы проклинает убийцу.

    «В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления», — рассказали журналистам в республиканском МВД.

    Смерть ребенка широко обсуждается в соцсетях. Местные жители уже назвали подозреваемого. Это 15-летний сосед убитой. О его задержании официально не сообщается.

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