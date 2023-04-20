Пьяное ДТП и тяжелые травмы водителя другой машины суд Зеленогорска оценил в 2 года условно

В Петербурге вынесли приговор женщине-водителю, которая устроила пьяное ДТП на машине автодилера в Зеленогорске осенью 2021 года. В аварии серьезно пострадал один из участников.
ДТП произошло около 20:31 27 ноября 2021 года в районе дома 566 по Приморскому шоссе в Зеленогорске, сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимая, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем Volkswagen Touareg, принадлежащим компании-автодилеру. Следуя по Приморскому шоссе от проспекта Ленина в сторону Липовой улицы на скорости порядка 60 км/ч, она отвлеклась от управления и на правом закруглении дороги выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Qashqai.
Водитель «Кашкая» в результате ДТП получил тяжелые травмы. Подсудимая же, не оказав пострадавшему помощь и не сообщив о случившемся в полицию, уехала с места аварии.
Автомобилистка признала вину, и дело рассматривалось в особом порядке. Зеленогорский районный суд Петербурга признал ее виновной по пп. а, б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил к 2 годам лишения свободы, с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2,5 года.