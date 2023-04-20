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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Самосвал помял «Шкоду» и два часа собирает многокилометровую пробку на КАД

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    Движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга утром 20 апреля затруднило ДТП с грузовиком. Затор тянется уже на 5 километров.

    Около 8:30 на 46-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с проспектом Косыгина, столкнулись легковой и грузовой автомобили, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места аварии видно, что участниками стали самосвал и Skoda. Легковую развернуло поперек дороги.

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    Пострадавших в ДТП нет. Машины занимают вторую полосу. Движение по внешнему кольцу затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется порядка 5 километров, начинаясь перед Мурманским шоссе.

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    Примерно в то же время в 10-ти километрах впереди произошло еще одно ДТП. На 35-м километре внешнего кольца, на развязке с Пискаревским проспектом, разбили Opel Astra, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Сейчас на этом участке затруднений в движении не наблюдается.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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