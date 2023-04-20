«Ъ»: Иностранные производители предустанавливают RuStore при поставках гаджетов в РФ

Китайский производитель устройств Tecno начал предустанавливать российский магазин приложений RuStore от VK. По данным компании, так делают и другие международные производители. Речь может идти о Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel, сообщает 20 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди разработчиков. Представитель VK не уточнил названия конкретных компаний, но подтвердил изданию, что некоторые иностранные производители официально поставляют в Россию устройства.

Пока бренды не дают RuStore доступ к системным настройкам Android — это запрещено лицензией Google. Впрочем, при первом включении пользователь должен сам разрешить магазину доступ к этим функциям.

