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    «Ъ»: Иностранные производители предустанавливают RuStore при поставках гаджетов в РФ

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    Китайский производитель устройств Tecno начал предустанавливать российский магазин приложений RuStore от VK. По данным компании, так делают и другие международные производители. Речь может идти о Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel, сообщает 20 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди разработчиков. Представитель VK не уточнил названия конкретных компаний, но подтвердил изданию, что некоторые иностранные производители официально поставляют в Россию устройства.

    Пока бренды не дают RuStore доступ к системным настройкам Android — это запрещено лицензией Google. Впрочем, при первом включении пользователь должен сам разрешить магазину доступ к этим функциям.

    При этом, как пишет «Ъ», участники рынка считают, что китайские компании, устанавливающие RuStore на Android-устройства, могут попасть под санкции Google. Компания якобы может отключить их устройства от своих сервисов или перестать делиться частью прибыли от трансакций в Play Store. Один из источников полагает, что компании, официально поставляющие гаджеты в РФ, перейдут на параллельный импорт.

    В марте магазин RuStore стал обязателен для предустановки в РФ. Отмечалось, что это решение позволит обеспечить российским пользователям «бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений».

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