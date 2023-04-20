«Ъ»: Иностранные производители предустанавливают RuStore при поставках гаджетов в РФ

Китайский производитель устройств Tecno начал предустанавливать российский магазин приложений RuStore от VK. По данным компании, так делают и другие международные производители. Речь может идти о Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel, сообщает 20 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди разработчиков. Представитель VK не уточнил названия конкретных компаний, но подтвердил изданию, что некоторые иностранные производители официально поставляют в Россию устройства.
Пока бренды не дают RuStore доступ к системным настройкам Android — это запрещено лицензией Google. Впрочем, при первом включении пользователь должен сам разрешить магазину доступ к этим функциям.
При этом, как пишет «Ъ», участники рынка считают, что китайские компании, устанавливающие RuStore на Android-устройства, могут попасть под санкции Google. Компания якобы может отключить их устройства от своих сервисов или перестать делиться частью прибыли от трансакций в Play Store. Один из источников полагает, что компании, официально поставляющие гаджеты в РФ, перейдут на параллельный импорт.
В марте магазин RuStore стал обязателен для предустановки в РФ. Отмечалось, что это решение позволит обеспечить российским пользователям «бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений».