Инфляция в Петербурге в марте опустилась ниже 3 % впервые с июля 2020 года

Годовая инфляция в Петербурге в марте 2023 года составила 2,96 % после 10,18 % месяцем ранее. Об этом 19 апреля сообщает в информационно-аналитическом комментарии Банк России. Показатель опустился ниже 3 % впервые с июля 2020 года.



Это произошло из-за статистического эффекта базы. В расчете годовой инфляции перестал учитываться резкий всплеск цен, который произошел в марте 2022 года.



В годовом выражении заметно подешевели продукты. Год назад импортные овощи и фрукты заметно подорожали из-за ослабления рубля и нарушения логистических цепочек. В марте 2023 года бананы, яблоки и груши были дешевле, а годовой рост цен на лук замедлился. Мясо и молочка продолжили дешеветь вслед за кормами для животных, стоимость которых снизилась на фоне рекордного урожая зерна. Мучная продукция также продолжила дешеветь, благодаря удешевлению пшеницы.

