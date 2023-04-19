Инфляция в Петербурге в марте опустилась ниже 3 % впервые с июля 2020 года

Годовая инфляция в Петербурге в марте 2023 года составила 2,96 % после 10,18 % месяцем ранее. Об этом 19 апреля сообщает в информационно-аналитическом комментарии Банк России. Показатель опустился ниже 3 % впервые с июля 2020 года.
Это произошло из-за статистического эффекта базы. В расчете годовой инфляции перестал учитываться резкий всплеск цен, который произошел в марте 2022 года.
В годовом выражении заметно подешевели продукты. Год назад импортные овощи и фрукты заметно подорожали из-за ослабления рубля и нарушения логистических цепочек. В марте 2023 года бананы, яблоки и груши были дешевле, а годовой рост цен на лук замедлился. Мясо и молочка продолжили дешеветь вслед за кормами для животных, стоимость которых снизилась на фоне рекордного урожая зерна. Мучная продукция также продолжила дешеветь, благодаря удешевлению пшеницы.
Среди непродовольственных товаров в годовом выражении подешевели автомобили, электроника и бытовая техника, ускорилось снижение цен на телевизоры, компьютеры и телефоны. Помимо эффекта базы, на цены этой группы товаров продолжило влиять сдержанное поведение потребителей и постепенно расширяющееся, в том числе за счет восстанавливающегося импорта, предложение.
В категории услуг годовая инфляция с февральских 12,45 % снизилась до 12,08 % в марте, в основном за счет цен на зарубежный туризм. При этом повышенное ценовое давление в этом сегменте продолжают оказывать наиболее волатильные компоненты, в частности, авиаперелеты.
По итогам марта цены в Петербурге в годовом выражении выросли меньше, чем в целом по стране. В России годовая инфляция в аналогичном месяце составила 3,5 %.