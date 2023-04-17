Годовая инфляция в марте опустилась до 3,5%. Все из-за прошлогоднего всплеска цен

Годовая инфляция в марте 2023 года снизилась до 3,51%, что на 7,48 процентного пункта ниже значения предыдущего месяца. Резкое падение произошло из-за эффекта высокой базы, обусловленного сильным скачком цен в марте прошлого года. Об этом 17 апреля сообщает Банк России в комментарии «Динамика потребительских цен».



В марте 2022 года рост цен составил 7,61%, напоминает Центральный банк.

При этом регулятор отмечает, что ценовое давление постепенно усиливается. За март 2023 года потребительские цены выросли на 0,37%, что меньше февральских 0,46%. Однако с поправкой на сезонность в марте прирост цен немного ускорился — до 0,29% после 0,27% в феврале.