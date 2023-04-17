    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    0 м/с, штиль

    772мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.63eur89.66

    Годовая инфляция в марте опустилась до 3,5%. Все из-за прошлогоднего всплеска цен

    981
    6 комментариев

    Годовая инфляция в марте 2023 года снизилась до 3,51%, что на 7,48 процентного пункта ниже значения предыдущего месяца. Резкое падение произошло из-за эффекта высокой базы, обусловленного сильным скачком цен в марте прошлого года. Об этом 17 апреля сообщает Банк России в комментарии «Динамика потребительских цен».

    В марте 2022 года рост цен составил 7,61%, напоминает Центральный банк.

    При этом регулятор отмечает, что ценовое давление постепенно усиливается. За март 2023 года потребительские цены выросли на 0,37%, что меньше февральских 0,46%. Однако с поправкой на сезонность в марте прирост цен немного ускорился — до 0,29% после 0,27% в феврале.

    Месячные показатели устойчивой ценовой динамики с поправкой на сезонность в марте тоже выросли. В среднем за I квартал 2023 года их уровень был выше, чем в IV квартале 2022 года.

    Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что, по данным на начало апреля, годовая инфляция в стране снизилась до 3,3%, что ниже целевого ориентира ЦБ в 4%. По его словам, к концу месяца значение показателя может опуститься ниже 3%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close