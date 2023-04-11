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    Путин: Инфляция в России к концу апреля может опуститься ниже 3%

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    Годовая инфляция в России впервые за долгое время опустилась ниже целевого ориентира Центрального банка в 4%. Сейчас она составляет 3,3%, а к концу апреля может опуститься ниже 3%. Об этом 11 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин.

    «По состоянию на 3 апреля, <…> инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», — сообщил он.

    При этом Путин отметил, что важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления. Оно, по его словам, может негативно повлиять на экономическую активность, на планы бизнеса расширять производство и сказывается на доходах граждан.

    Отметим, что годовая инфляция опустилась до таких низких значений из-за эффекта высокой базы. Нынешние цены сравниваются с показателями марта-апреля 2022 года, когда инфляция подскочила на фоне антироссийских санкций и неопределенности.

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    Комментарии 22

    Гость11 Апр 2023 в 18:14
    Сдать старого в Голландию и все будут счастливы.
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