Путин: Инфляция в России к концу апреля может опуститься ниже 3%

Годовая инфляция в России впервые за долгое время опустилась ниже целевого ориентира Центрального банка в 4%. Сейчас она составляет 3,3%, а к концу апреля может опуститься ниже 3%. Об этом 11 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин.



«По состоянию на 3 апреля, <…> инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», — сообщил он.



При этом Путин отметил, что важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления. Оно, по его словам, может негативно повлиять на экономическую активность, на планы бизнеса расширять производство и сказывается на доходах граждан.

