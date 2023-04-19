Бывший чиновник Росимущества признан виновным во взятках в Петербурге. Досудебное соглашение обеспечило ему условный срок

Кировский районный суд вынес приговор по делу о получении взяток бывшим начальником отдела территориального Росимущества Михаилом Ставпенком.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 апреля, в процессе следствие доказывало, что
Ставпенок и его соучастники с 2017-го по 2018-й год, как сообщает пресс-служба, получили за создание благоприятных условий для непроведения аукционов по продаже древесины
Вину свою Ставпенок признал и заключил досудебное соглашение.
Суд признал его виновным и наказал условным сроком в 4 года и штрафом в размере