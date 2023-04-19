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    Бывший чиновник Росимущества признан виновным во взятках в Петербурге. Досудебное соглашение обеспечило ему условный срок

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    Кировский районный суд вынес приговор по делу о получении взяток бывшим начальником отдела территориального Росимущества Михаилом Ставпенком.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 19 апреля, в процессе следствие доказывало, что 38-летний Ставпенок, будучи начальником отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность РФ, и его 58-летний зам Мокравцов (его дело сейчас рассматривается) входили в группу, которая похищала областной лес. Они якобы готовили подложные документы о праве на перемещение из точки А в точку Б, помогали легализовать древесину и участвовали в фиктивном выкупе похищенного через торги. И тем самым помогали компании «Огни города», топ-менеджеры которой также были задержаны.

    Ставпенок и его соучастники с 2017-го по 2018-й год, как сообщает пресс-служба, получили за создание благоприятных условий для непроведения аукционов по продаже древесины 419 700 рублей от одного бизнесмена. А также от второго — 1 253 700 рублей (3 582 м3), от третьего — 720 200 рублей (3 601 м3), от четвертого — 1 720 800 рублей (4 302 м3); от пятого — 2 183 100 рублей (7 202 м3), за неприостановление заведомо незаконной реализации ранее похищенной древесины.

    Вину свою Ставпенок признал и заключил досудебное соглашение.

    Суд признал его виновным и наказал условным сроком в 4 года и штрафом в размере 3 млн рублей.

    У подсудимого до задержания, как писала «Фонтанка», была интересная биография. Перед Росимуществом Михаил Ставпенок изучал коррупцию в правительстве Петербурга. Он возглавлял юридический отдел Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (входит в комитет по контролю за имуществом) и входил в комиссию по противодействию коррупции.

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    КоррупцияПриговорСуды Петербурга
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