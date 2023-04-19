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    Дом рухнул в реку во Владимирской области и уплыл в другой регион

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    Двухэтажный дом в деревне Елино Владимирской области свалился в воду и уплыл. Он стоял на крутом берегу реки Оки, которая во время разлива подмыла постройку. Об этом 18 апреля сообщает ГТРК «Владимир».

    Автор: видеосюжет / ГТРК Владимир / YouTube

    В администрации района рассказали, что дом купил житель Норильска пять лет назад, но никогда не жил в нем. Власти призывали владельца передвинуть здание и даже выделили участок, но он этого так и не сделал.

    Как отметили сотрудники МЧС, дом поплыл в сторону отмели на другом берегу Оки, поэтому должен оказаться в Нижегородской области.

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    Владимирская областьРазлив реки
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