Дом рухнул в реку во Владимирской области и уплыл в другой регион

Двухэтажный дом в деревне Елино Владимирской области свалился в воду и уплыл. Он стоял на крутом берегу реки Оки, которая во время разлива подмыла постройку. Об этом 18 апреля сообщает ГТРК «Владимир».
Автор: видеосюжет / ГТРК Владимир / YouTube
В администрации района рассказали, что дом купил житель Норильска пять лет назад, но никогда не жил в нем. Власти призывали владельца передвинуть здание и даже выделили участок, но он этого так и не сделал.
Как отметили сотрудники МЧС, дом поплыл в сторону отмели на другом берегу Оки, поэтому должен оказаться в Нижегородской области.