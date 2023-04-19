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    Попа как у Ким. Филипп Киркоров показал петербуржцам обновленные ягодицы

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    44 комментария

    Певец Филипп Киркоров ошеломил своих фанатов из Петербурга новыми ягодицами. Соблазнительные формы он продемонстрировал во время своего выступления в БКЗ «Октябрьский» накануне вечером. Видео, на котором поп-стар крутит попой, разошлось по соцсетям.

    Telegram НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН

    В начале года артист объявил о том, что с помощью пластического хирурга сделал себе кубики пресса на животе. Теперь стало ясно, что на кубиках звезда не остановилась. Фанатки без ума от своего кумира. После концерта они опубликовали массу роликов, в которых называют Киркорова «зажигательным стройняшкой» и «лучезарным солнцем».

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    Формы Филиппа Киркорова петербуржцы еще смогут оценить — в БКЗ «Октябрьский» певец даст еще три концерта.

    Фото: Telegram НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН

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    Комментарии 44

    Гость19 Апр 2023 в 12:27
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