А теперь пожизненное. Госдума ужесточила наказание за госизмену, теракт и диверсию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, которыми по нескольким составам преступлений, — в первую очередь, за терроризм, диверсии и госизмену, — предлагается ужесточить наказание вплоть до пожизненного заключения.



По каким статьям Уголовного кодекса ужесточили сроки лишения свободы

Госизмена (275 УК РФ): с 12–20 лет до пожизненного лишения свободы.

Теракт (часть 1 статьи 205 УК РФ): с 15 до 20 лет.

Акт международного терроризма (часть 1 статьи 361 УК РФ): увеличено минимальное наказание с 10 до 12 лет.

Пособничество террористической деятельности (часть 3 статьи 205.1 УК РФ): с 10 до 12 лет.

Вербовка в совершение террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ): с 5 до 7 лет.

Диверсия (часть 1 статьи 281 УК РФ): с 15 до 20 лет.

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360 УК РФ): с 6 до 12 лет. То же, но «в целях провокации войны или осложнения международных отношений»: с 10 до 20 лет.

Также поправками вводится новая статья Уголовного кодекса — ст. 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов». Срок от трех до пяти лет лишения свободы.

Что может быть сегодня расценено как госизмена



Сегодня государственной изменой может быть признано любое взаимодействие с иностранным гражданином или организацией, если их деятельность направлена против безопасности РФ. Это не только умышленный сбор и передача содержащих гостайну сведений, но и необдуманное сотрудничество, включая консультации. При этом не обязательно получать за такое взаимодействие деньги, состав преступления образуется и в случае, если сам российский гражданин оказывает финансовую поддержку иностранному государству или организации. Речь не идет о частных лицах, а только об официальных представителях иностранного государства или организации. Переход на сторону противника считается госизменой, если речь идет об подразделении или организации, которая ведет боевые действия против России.



Адвокат Андрей Анискевич:

«Например, финансирование ВСУ, переводы денежных средств в фонды и организации, которые занимаются сбором средств для дальнейшего приобретения необходимых вещей для ВСУ, а также для пострадавших гражданских лиц от военных действий. По моему мнению, законопроект направлен именно на это. Также для ликвидации деятельности неугодных общественных, в том числе международных организаций, на территории РФ».

Условно-досрочное освобождение при пожизненном заключении

Условно-досрочное освобождение при назначении пожизненного срока регламентирует пункт 5 статьи 79 УК РФ. Отбывающий пожизненное заключение может быть освобожден условно-досрочно, если соблюдены два условия:



Судом будет признано, что гражданин не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания.

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Адвокат Андрей Анискевич: «При досудебном соглашении наказание в виде пожизненного заключения не может быть назначено. В соответствии с часть 4 статьи 62 УК РФ срок наказания составляет не более 2/3 от максимального».

Соответственно, по статьям за шпионаж, госизмену или теракт срок рассчитывается от 20 лет и составит не более 13 лет и 4 месяцев.

По статье об участии в террористическом сообществе — от 15 лет и составит не более 10 лет.

Новая статья в УК РФ 284.3. Что это?

Новая статья Уголовного кодекса предполагает наказание за «оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов». Она предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Адвокат Андрей Анискевич:

«Здесь, видимо, содержится некое предостережение для иностранных должностных лиц о том, что решения, например, Международного уголовного суда, не пройдут для них бесследно и безнаказанно. Это направлено на защиту граждан РФ за пределами территории нашего государства».



Доцент, к.ю.н., адвокат Петр Иванов:

«Например, если речь о решениях Международного уголовного суда, различных способов [содействия в исполнении таких решений] много: начиная от передачи информации о данном лице и кончая физической транспортировкой или обманом, благодаря которому это лицо будет выдано или передано. Необходимо отметить, что МУС уже давно не осуществляет правосудие от имени мирового сообщества, по сути обращая в форму судебного акта волю заказчика».

