Из стендап-комика в преступного главаря. Евгений Чебатков снялся в «Майоре Громе»

В Петербурге продолжаются съемки фильма «Майор Гром: Игра». В одной из экшен-сцен сыграл стендап-комик Евгений Чебатков, сообщает 18 апреля «Кинопоиск».
Стендапер исполнил роль тюремного главаря, который вместе с толпой заключенных противостоит главному герою Игорю Грому и его напарнику Диме Дубину. Чтобы перевоплотиться в персонажа, Чебаткову пришлось временно обзавестись татуировками на лице и золотыми зубами, а еще побрить голову — уже по-настоящему. Также отмечается, что он вместе со сценаристами работал над диалогами фильма.
«Уже на площадке меня поразил грим, но, честно говоря, ещё большим впечатлением для меня была собственная лысая голова. Никогда раньше не бывал лысым, и это суперстранно, будто ощущаешь себя голым», — рассказал Чебатков.
«Фонтанка» показывала, как снимали сцену бунта в «Крестах». События фильма разворачиваются в альтернативном Петербурге через год после первой части. Игорь Гром, внезапно ставший популярным, проходит испытание славой и противостоит злодею по прозвищу Призрак.
«Майор Гром: Игра» — третья часть франшизы по комиксам российской студии Bubble. Главные роли в фильме производства «Плюс студии» и Bubble Studios исполняют Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова и Алексей Маклаков, режиссером остается Олег Трофим, снявший первые две части («Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство»). Продюсерами проекта стали Артём Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.
Евгений Чебатков — казахстанский и российский стендап-комик, соведущий подкаста «История на ночь», который выходит на YouTube-канале LABELSMART. Чебатков работал как актер озвучки над канадским мультсериалом «Рюкзак Олли» и мультсериалом Nickelodeon «Эволюция Черепашек-ниндзя».