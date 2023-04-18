Из стендап-комика в преступного главаря. Евгений Чебатков снялся в «Майоре Громе»

Стендапер исполнил роль тюремного главаря, который вместе с толпой заключенных противостоит главному герою Игорю Грому и его напарнику Диме Дубину. Чтобы перевоплотиться в персонажа, Чебаткову пришлось временно обзавестись татуировками на лице и золотыми зубами, а еще побрить голову — уже по-настоящему. Также отмечается, что он вместе со сценаристами работал над диалогами фильма.

В Петербурге продолжаются съемки фильма «Майор Гром: Игра». В одной из экшен-сцен сыграл стендап-комик Евгений Чебатков, сообщает 18 апреля «Кинопоиск».

«Уже на площадке меня поразил грим, но, честно говоря, ещё большим впечатлением для меня была собственная лысая голова. Никогда раньше не бывал лысым, и это суперстранно, будто ощущаешь себя голым», — рассказал Чебатков.



«Фонтанка» показывала, как снимали сцену бунта в «Крестах». События фильма разворачиваются в альтернативном Петербурге через год после первой части. Игорь Гром, внезапно ставший популярным, проходит испытание славой и противостоит злодею по прозвищу Призрак.

