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    Манги много не бывает. Крупная книжная сеть планирует развивать в РФ комикс-шопы

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    Рынок комиксов и манги в России активно развивается — новый формат решила освоить еще одна крупная книжная сеть. «Читай-город — Буквоед» планирует развивать комикс-шопы, пишут 18 апреля «Ведомости» со ссылкой на совладельца группы компаний «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.

    Первый магазин откроется в конце мая в Екатеринбурге, и, если все пойдет хорошо, к концу года планируют открыть еще 20 комикс-шопов. В основе ассортимента будут российские комиксы и азиатский контент — японская манга, китайская маньхуа и не только.

    По данным «Эксмо-АСТ», в прошлом году продажи комиксов в РФ выросли на 44 % по отношению к 2021-му и составили 6,5 % от всего коммерческого рынка бумажных книг. Без учета учебной литературы он достиг 91 миллиарда рублей. Также отмечается, что суммарно российский книжный рынок в прошлом году увеличился на 10 % (до 109 миллиардов рублей), — учитывая цифровые книги и учебную литературу.

    Тем временем для петербургских любителей манги тоже есть хорошие новости. В пространстве «Севкабель Порт» скоро откроется большая тематическая выставка с экспонатами на любой вкус: от манги XIX века до «Наруто» и «Атаки титанов».

    О том, как работает рынок аниме-атрибутики в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

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