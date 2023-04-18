Манги много не бывает. Крупная книжная сеть планирует развивать в РФ комикс-шопы

Рынок комиксов и манги в России активно развивается — новый формат решила освоить еще одна крупная книжная сеть. «Читай-город — Буквоед» планирует развивать комикс-шопы, пишут 18 апреля «Ведомости» со ссылкой на совладельца группы компаний «Эксмо-АСТ» Олега Новикова.



Первый магазин откроется в конце мая в Екатеринбурге, и, если все пойдет хорошо, к концу года планируют открыть еще 20 комикс-шопов. В основе ассортимента будут российские комиксы и азиатский контент — японская манга, китайская маньхуа и не только.



По данным «Эксмо-АСТ», в прошлом году продажи комиксов в РФ выросли на 44 % по отношению к 2021-му и составили 6,5 % от всего коммерческого рынка бумажных книг. Без учета учебной литературы он достиг 91 миллиарда рублей. Также отмечается, что суммарно российский книжный рынок в прошлом году увеличился на 10 % (до 109 миллиардов рублей), — учитывая цифровые книги и учебную литературу.

