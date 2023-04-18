«Сортировочную» привели в порядок. Прокуратура показывает, как вагоны с топливом ставят на рельсы

Восстановительные работы на станции Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский, где ночью 18 апреля сошли с рельсов вагоны, завершились в 9:25. Станция работает в нормальном режиме. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ОЖД. Северо-Западная транспортная прокуратура показывает, как ликвидировали последствия ЧП.
Пять вагонов с авиационным топливом, как уже писала «Фонтанка», сошли с рельсов 18 апреля в 1:35 во время маневровой работы. «В результате схода пострадавших нет, сохранность груза не была нарушена», — отмечали в ОЖД. По данным «Фонтанки», на месте работал пожарный поезд.
На движении других поездов инцидент не сказался. Транспортная прокуратура проводит проверку.