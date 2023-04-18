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    В сошедших с рельсов вагонах было авиационное топливо. Прокуратура показывает фото

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    Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с ЧП на станции Санкт-Петербург — Московский — Сортировочная.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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    Пять вагонов, как уже сообщала «Фонтанка» со ссылкой на ОЖД, сошли с рельсов на станции 18 апреля в 1:35. По данным прокуратуры, вагоны загружены авиационным топливом. Никто не пострадал, опрокидывания и разлива топлива не было. К утру вагоны вернули на пути.

    Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта на территории 4-го парка станции. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

    «На место происшествия для координации действий спецслужб и правоохранительных органов выехали Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко и его заместитель Сергей Подхалюзин», — отмечается в сообщении.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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    Комментарии 19

    Гость18 Апр 2023 в 11:14
    Партизаны ?
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