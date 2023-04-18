Bloomberg: Макрон снова вернулся к теме переговоров и надеется на лето

Президент Франции Макрон поручил советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести работу вместе с главным дипломатом КНР Ван И. Французский лидер хочет создать структуру, которая может стать посредником для переговоров между Россией и Украиной. Об этом 18 апреля сообщает Bloomberg.



Как пишет издание со ссылкой на анонимные источники, по плану Макрона переговоры могут начаться уже этим летом, «если все пойдет хорошо».

По словам собеседников Bloomberg, будущие переговоры будут зависеть от украинского контрнаступления, а сам план Макрона будет опираться на некие долгосрочные гарантии для Украины.