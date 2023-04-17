Минфин не поддержал законопроект депутата Вассермана о декларировании наличных от миллиона рублей

Инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей не поддержало Министерство финансов России. В пресс-службе Минфина 17 апреля заявили, что вопрос не обсуждается и не прорабатывается в правительстве», пишет РИА Новости.



В ведомстве добавили, что «данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения».



Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, обязывающий жителей России сообщать налоговикам о хранящейся дома наличности в рублях или валюте в сумме больше одного миллиона.