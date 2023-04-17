Больше миллиона наличными? Вассерман предложил вытряхнуть матрасы хранящих наличные дома россиян

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщать об этом налоговикам. Об этом 17 апреля пишет «Интерфакс».



Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, прописав там статью — о неправомерном обороте денежных средств (187.1). Согласно тексту инициативы, владельцы должны будут объяснять происхождение денег. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом средств.