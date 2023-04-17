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    Больше миллиона наличными? Вассерман предложил вытряхнуть матрасы хранящих наличные дома россиян

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    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, должны сообщать об этом налоговикам. Об этом 17 апреля пишет «Интерфакс».

    Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, прописав там статью — о неправомерном обороте денежных средств (187.1). Согласно тексту инициативы, владельцы должны будут объяснять происхождение денег. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом средств.

    «Хранение наличных средств <...> без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств», — сказано в тексте инициативы.

    В пояснительной записке уточняется, что большие суммы наличных, «как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «чёрном» секторе экономики», из-за чего требуют особого внимания и контроля.

    Согласно материалам законопроекта, норма должна действовать для налоговых резидентов. Не позднее недели со дня появления крупных денежных сумм они должны будут уведомить налоговый орган по месту своего учёта об их наличии по форме, утверждённой ФНС.

    По словам Вассермана, подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности.

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