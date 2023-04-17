Работы на крыше «Корабелки» выгнали на Ленинский почти 250 человек

Здание Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в Кировском районе города экстренно опустело после пожарной тревоги 17 апреля. Тушить подоспевшим расчётам оказалось нечего.

Пожарных и скорую помощь читатели «Фонтанки» заметили у СПбМТУ около шести часов вечера. Работы ни для первых, ни для вторых, по счастью, не оказалось.

На крыше шестиэтажного здания на Ленинском проспекте, 101, укладывали битумный кровельный рубероид. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, вследствие производства технологического процесса сработала пожарная сигнализация.

На место полетели двадцать сотрудников в составе четырёх расчётов. Ещё до их прибытия здание покинули 247 человек.



«Горение не происходило. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

