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    Работы на крыше «Корабелки» выгнали на Ленинский почти 250 человек

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    Здание Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в Кировском районе города экстренно опустело после пожарной тревоги 17 апреля. Тушить подоспевшим расчётам оказалось нечего.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Пожарных и скорую помощь читатели «Фонтанки» заметили у СПбМТУ около шести часов вечера. Работы ни для первых, ни для вторых, по счастью, не оказалось.

    На крыше шестиэтажного здания на Ленинском проспекте, 101, укладывали битумный кровельный рубероид. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, вследствие производства технологического процесса сработала пожарная сигнализация.

    На место полетели двадцать сотрудников в составе четырёх расчётов. Ещё до их прибытия здание покинули 247 человек.

    «Горение не происходило. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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