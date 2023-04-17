ЗСД Фонтанка Фест: как не попасть на повышение цен

На горизонте замаячило новое повышение цен на участие в фестивале ЗСД Фонтанка Фест. 1 мая организаторы в последний раз увеличат стоимость слотов. Тем, кто не привык тратить лишнее, лучше определиться со своими предпочтениями уже в ближайшие дни.



По мере приближения даты фестиваля, выбор у тех, кто еще раздумывает об участии в ЗСД Фесте, становится все уже. На прошлой неделе, как и предупреждали организаторы, был исчерпан лимит регистраций на заезд «Засвети ЗСД». Он оказался самым популярным среди всех трех парадов велосипедистов, которые пройдут 3 июня. Через две недели поднимутся цены на велозаезды «Семейный» и «Наш оранжевый». Первый с 1 мая будет стоить 700 рублей (+100 к сегодняшней цене), во втором стоимость слота составит 1000 (+200 к нынешней цене).