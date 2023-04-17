ЗСД Фонтанка Фест: как не попасть на повышение цен

На горизонте замаячило новое повышение цен на участие в фестивале ЗСД Фонтанка Фест. 1 мая организаторы в последний раз увеличат стоимость слотов. Тем, кто не привык тратить лишнее, лучше определиться со своими предпочтениями уже в ближайшие дни.
По мере приближения даты фестиваля, выбор у тех, кто еще раздумывает об участии в ЗСД Фесте, становится все уже. На прошлой неделе, как и предупреждали организаторы, был исчерпан лимит регистраций на заезд «Засвети ЗСД». Он оказался самым популярным среди всех трех парадов велосипедистов, которые пройдут 3 июня. Через две недели поднимутся цены на велозаезды «Семейный» и «Наш оранжевый». Первый с 1 мая будет стоить 700 рублей (+100 к сегодняшней цене), во втором стоимость слота составит 1000 (+200 к нынешней цене).
Повышение для многих не критичное, но едва ли это повод вновь откладывать решение. Во-первых, у двух оставшихся велопарадов тоже есть свой лимит участников — по 5 тысяч человек на каждый заезд. Во-вторых, гораздо приятнее начать уже готовиться к стартам, чем ломать голову над дилеммой «ехать-не ехать». Обкатывать свой велосипед, фантазировать над элементами карнавальной экипировки, искать попутчиков и участвовать в конкурсах, согласитесь, гораздо приятнее.
ЗСД Фонтанка Фест, напомним, пройдет в этом году в первую субботу лета — 3 июня. Это будет уже пятый по счету фестиваль велосипедистов на трассе Западного скоростного диаметра. В этом году ЗСД Фест включает в себя три велопарада — они стартуют подряд через каждые два часа, начиная с 16:00. В первом из них допускается участие подростков с 14 лет в сопровождении взрослых.
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