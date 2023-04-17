Мать утонувшей в тихвинском ручье девочки рассказала о неоднократном насильственном инцесте

Еще одно уголовное дело было возбуждено после гибели 16-летней гимназистки в Тихвинском районе Ленобласти. Тело девочки нашли на прошлой неделе в Улитовом ручье. Эксперты установили, что смерть подростка наступила в результате асфиксии от утопления. Было возбуждено дело об убийстве.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 апреля, в субботу в районный следственный отдел обратилась мать погибшей. Она рассказала, что ее 19-летний брат с начала мая по конец декабря прошлого года неоднократно совершал в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера. Заявила женщина также и об изнасиловании. Об этом матери девочки якобы стало известно после того, как она прочитала переписку в мобильном телефоне погибшего ребенка. О пережитом насилии школьница говорила с другом и с самим предполагаемым насильником.

