    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, южн

    770мм

    21%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.5eur90.16

    Барриос вернулся в состав «Зенита» на матч против «Ростова»

    13
    обсудить

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч против второй команды чемпионата — «Ростова». Встреча пройдет 16 апреля в Ростове-на-Дону.

    С первых минут на поле сыграют: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.

    Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.

    Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате с 54 очками, у идущего на втором месте «Ростова» — 45 очков. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close