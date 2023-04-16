Барриос вернулся в состав «Зенита» на матч против «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч против второй команды чемпионата — «Ростова». Встреча пройдет 16 апреля в Ростове-на-Дону.
С первых минут на поле сыграют: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.
Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.
Напомним, что «Зенит» лидирует в чемпионате с 54 очками, у идущего на втором месте «Ростова» — 45 очков. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.