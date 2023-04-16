Роман Ротенберг назначен главным тренером сборной России до 25 лет

Тренерский совет Федерации хоккея России единогласно проголосовал за Романа Ротенберга при выборе главного тренера команды «Россия 25», сообщает официальный сайт ФХР. Свой первый турнир в качестве главного тренера команды Роман Ротенберг проведет уже в мае. Это будет турне по городам: Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск.
Отметим, что в состав тренерского совета ФХР входят Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов.
««Россия 25» — наша команда, средний возраст которой 25 лет. На майское турне против Беларуси мы планируем вызвать сильный состав, собранный из звёзд, ярко проявивших себя в чемпионате КХЛ. Сегодня мы объявим расширенный список, а на следующей неделе — окончательный состав», — прокомментировал назначение президент ФХР Владислав Третьяк.
Напомним, что под руководством Романа Ротенберга СКА уступил в финале Западной конференции ЦСКА со счетом 2–4.