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    Роман Ротенберг назначен главным тренером сборной России до 25 лет

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    Тренерский совет Федерации хоккея России единогласно проголосовал за Романа Ротенберга при выборе главного тренера команды «Россия 25», сообщает официальный сайт ФХР. Свой первый турнир в качестве главного тренера команды Роман Ротенберг проведет уже в мае. Это будет турне по городам: Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск.

    Отметим, что в состав тренерского совета ФХР входят Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов.

    ««Россия 25» — наша команда, средний возраст которой 25 лет. На майское турне против Беларуси мы планируем вызвать сильный состав, собранный из звёзд, ярко проявивших себя в чемпионате КХЛ. Сегодня мы объявим расширенный список, а на следующей неделе — окончательный состав», — прокомментировал назначение президент ФХР Владислав Третьяк.

    Напомним, что под руководством Романа Ротенберга СКА уступил в финале Западной конференции ЦСКА со счетом 2–4.

    © Фонтанка.Ру

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