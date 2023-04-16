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    На трассе М-11 в Петербурге нашли истерзанную студентку. Задержаны двое подозреваемых в групповом изнасиловании

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    Вечеринка с друзьями закончилась трагедией для студентки в Петербурге. Девушку усадили в такси, но до дома она так и не доехала.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, накануне ночью на пункт оплаты трассы М-11 в Шушарах вышла девушка, она попросила помощи у незнакомцев и сообщила, что её изнасиловали. На место вызвали полицейских. Сотрудники установили следующую цепочку событий: студентка отдыхала в клубе на площади Конституции, друзья для неё вызвали такси через приложение. Машина должна была отвезти пассажирку в Мурино. В районе КАДа выяснилось, что девушке нечем заплатить и водитель её высадил. Это произошло около часа ночи. Одинокую фигуру у дороги заметил водитель автокрана, он притормозил и предложил девушке помощь. Но вместо этого отвез на пустырь у Московского шоссе, где, по словам девушки, её изнасиловал. Затем мужчина высадил студентку на платной трассе и поехал в сторону Тверской области.

    В больнице у потерпевшей зафиксировали травму, характерную для насильственного полового акта. Днём 15 апреля 35-летнего водителя автокрана задержали в Торжке, также задержан его 43-летний приятель. Оба официально безработные, проживали в Купчино.

    Возбуждено уголовное дело по статьям о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

    © Фонтанка.Ру

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