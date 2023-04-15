В Петербурге мужчина попытался пронести в метро муляж гранаты и пару касок

Молодого человека остановили на станции метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге при попытке пронести муляж немецкой гранаты. Смысл действий пришлось объяснять в отделе полиции. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 апреля.
В сумке парня также нашли немецкие сапоги и пару касок — такие могли бы послужить реквизитом для съёмок киноленты. Сам горожанин, по его словам, занимается исторической реконструкцией, из-за чего эти предметы и потребовались.
Сейчас молодой человек находится в 8 отделе полиции. Проблемы с законом у него могут возникнут только в том случае, если среди вещей найдут взрывоопасные вещества. Это должна будет подтвердить экспертиза.