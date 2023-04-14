В Екатеринбурге суд заключил под стражу подростка, обвиняемого в насилии над воспитанниками школы закрытого типа

В Екатеринбурге на два места арестовали 16-летнего подростка которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Меру пресечения избрал Чкаловский районный суд 14 апреля, сообщает РИА Новости.
Уголовное дело было возбуждено после сообщений о случаях сексуального и физического насилия в специальной школе закрытого типа. О них, как писал E1, рассказал сбежавший из учебного заведения подросток, утверждающий, что так наказывают провинившихся воспитанников.
Директора школы отстранили от работы. В учебном заведении проводится проверка. Как 14 апреля сообщили в министерстве образования и молодежной политики региона, они оказывают всю помощь следствию. Детский омбудсмен региона Игорь Мороков заявил агентству, что аппарат уполномоченного по правам ребенка подключился к ситуации.
Следственный комитет региона пока воздерживается от комментариев.