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    В Екатеринбурге директора спецшколы закрытого типа отстранили от работы после появления информации о насилии над детьми

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    В Екатеринбурге отстранили от обязанностей директора специальной школы закрытого типа для подростков с девиантным поведением. В учебном заведении началась проверка после сообщений СМИ, что оттуда якобы сбежал подросток, пожаловавшийся на физическое и сексуальное насилие со стороны воспитанников и преподавателя.

    Как 14 апреля сообщили РИА Новости в министерстве образования и молодежной политики региона, они оказывают всю помощь следствию, а директора отстранили от работы. Детский омбудсмен региона Игорь Мороков заявил агентству, что аппарат уполномоченного по правам ребенка подключился к проверке информации.

    Адвокат Георгий Краснов рассказал порталу E1.RU, что к нему обратилась мать сбежавшего мальчика. По его словам, подросток утверждает, что в спецшколе якобы распространены случаи сексуального насилия старших воспитанников над младшими, а руководит этим пожилой воспитатель.

    Следственный комитет региона пока официально не комментировал ситуацию.

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