В Екатеринбурге директора спецшколы закрытого типа отстранили от работы после появления информации о насилии над детьми

В Екатеринбурге отстранили от обязанностей директора специальной школы закрытого типа для подростков с девиантным поведением. В учебном заведении началась проверка после сообщений СМИ, что оттуда якобы сбежал подросток, пожаловавшийся на физическое и сексуальное насилие со стороны воспитанников и преподавателя.



Как 14 апреля сообщили РИА Новости в министерстве образования и молодежной политики региона, они оказывают всю помощь следствию, а директора отстранили от работы. Детский омбудсмен региона Игорь Мороков заявил агентству, что аппарат уполномоченного по правам ребенка подключился к проверке информации.

