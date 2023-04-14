Семак перед игрой с «Ростовом»: Говорить о чемпионском матче за восемь туров нет смысла

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях перед игрой со второй командой чемпионата — «Ростовом».
«У каждой есть свои задачи и цели. Обе команды хотят побеждать, у каждой есть свои плюсы, коими и мы, и «Ростов» хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле, не знает никто. Футбол интересен тем, что он непредсказуемый, каждая игра дается непросто — взять те же матчи с «Уралом» или «Локомотивом», — отметил Семак.
Он добавил, что предстоящая игра обещает быть упорной и интересной: «Ростовчане играют активно, пытаются прессинговать, стараются выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы вправе ждать именно хорошего по качеству футбола».
Главный тренер «Зенита» отметил, что пока говорить о победе в чемпионате преждевременно. «Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла», — добавил Семак.
Он также добавил, что к полноценным занятиям в основном составе после травмы вернулся Александр Ерохин. Также Семак заявил, что Вильмар Барриос готов играть все 90 минут. В то же время Густаво Мантуан начнет заниматься в общей группе только с понедельника. Также главный тренер «Зенита» прокомментировал, информацию о том, что «Зенит» ведет переговоры о выкупе Густаво Мантуана.
«Я не знаю экономические подробности сделки, но что касается игровых качеств, то Густаво полностью соответствует по своим качествам нашей команде. Мы, конечно, хотели бы, чтобы он остался. Дальше это уже задача руководства — насколько возможно договориться с предыдущим клубом о полном его выкупе», — заявил Семак.
Матч 23 тура «Ростов» — «Зенит» пройдет 16 апреля в Ростове-на-Дону. Начало игры в 19:00 по московскому времени. «Зенит» занимает первое место (54 очка), а «Ростов» — второе место (45).