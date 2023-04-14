Семак перед игрой с «Ростовом»: Говорить о чемпионском матче за восемь туров нет смысла

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях перед игрой со второй командой чемпионата — «Ростовом».



«У каждой есть свои задачи и цели. Обе команды хотят побеждать, у каждой есть свои плюсы, коими и мы, и «Ростов» хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле, не знает никто. Футбол интересен тем, что он непредсказуемый, каждая игра дается непросто — взять те же матчи с «Уралом» или «Локомотивом», — отметил Семак.

Он добавил, что предстоящая игра обещает быть упорной и интересной: «Ростовчане играют активно, пытаются прессинговать, стараются выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы вправе ждать именно хорошего по качеству футбола».