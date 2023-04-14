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    ЗСДфест

    Закрыта продажа слотов на вечерний велопарад ЗСД Феста. Регистрация на дневные заезды продолжается

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    Продажи слотов на вечерний велопарад ЗСД Фонтанка Фест прекращены утром 14 апреля. Как мы и предупреждали своих читателей, число регистраций на заезд «Засвети ЗСД» достигло установленного предела в 5 тысяч человек задолго до дня стартов.

    Хорошая новость состоит в том, что есть еще целых два велокарнавала в этот день на ваш выбор, где слоты пока в наличии. Вы сможете прокатиться или в заезде «Семейный», который начнется в 16 часов, или выйти на старт в 18 часов, когда начнется «Наш оранжевый». В первом заезде разрешено также участие подростков от 14 лет и старше в сопровождении взрослых.

    Регистрация на дневные заезды — здесь.

    Напомним, что ЗСД Фонтанка Фест пройдет в этом году в субботу, 3 июня. В этот день движение автомобилей по центральному отрезку скоростной магистрали в южном направлении — от Богатырского проспекта в сторону набережной Екатерингофки будет закрыто с полудня до полуночи. Вместо автомобилистов на трассу выедут тысячи велосипедистов. В программе фестиваля этого года — три велопарада. А в фестивальном городке на Богатырском проспекте перед стартами будут организованы зоны развлечений для взрослых и детей.

    Чтобы не пропустить важное, рекомендуем следить за ходом подготовки к фестивалю, подписавшись на наши группы в соцсетях — «ВКонтакте» и «Телеграм». Зарегистрироваться на участие в фестивале можно на нашем официальном сайте.

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