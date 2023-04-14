«Выгодного отдыха больше нет». Эксперт по туризму — о ценах на путевки и доступных направлениях

Заграница отдаляется от России, но есть еще множество вариантов съездить в другие страны Фото: Анна Голубницкая / MSK1.RU Поделиться Поделиться





В прошлом году Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, а многие страны закрыли с нами авиасообщение. Количество направлений, где можно провести отпуск за границей, резко сократилось.



Руководитель туристической компании Диана Фердман рассказала корреспонденту MSK1.RU о том, каким будет летний отпуск в этом году, куда можно поехать и за сколько. — Выгодного отдыха больше нет, — констатировала она. — К сожалению, недорогих предложений ни на рынке по России, ни тем более за границей уже не найти. Санкции, естественно, повлияли очень сильно.

«У нас не так много морских курортов. Сочи, Краснодарский край — не резиновые. И по понятным причинам в Крым в этом году практически никто не поедет» Диана Фердман, глава турфирмы

Россиянам из-за многочисленных санкций стало сложнее попадать в европейские города Фото: Михаил Контуев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Турция становится недоступной Что касается прямых перелетов, к которым привыкли многие из нас, то здесь основными направлениями будут Турция и Египет. Однако турки, понимая, что альтернатив на летний отдых у россиян практически нет, подняли стоимость проживания в два раза. Номер на двух взрослых человек и ребенка обойдется в отелях 4+ или 5* эконом в 250 тысяч рублей за 10 дней.



— Раньше Турция была доступна почти каждому россиянину, там есть отели на любой вкус — от 3 до 5 звезд, в том числе и апартаменты, — добавила Диана Фердман. — Сейчас цены уже другие — из-за дороговизны и недостаточности авиаперевозок. Именно это делает отдых и турпутевки безумно дорогими. А в турпакет включены и перелет, и проживание, и трансфер, и страховка.

Россияне привыкли за пару последних десятилетий ездить в турецкие отели, как в санатории Фото: Анна Голубницкая / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Из интересных предложений: тем, кто не боится жары, турагенты сейчас предлагают Эмираты. Путевки по этому направлению бьют все рекорды продаж.

— По сравнению с допандемийным временем, когда было большое количество альтернативных вариантов по отдыху, Эмираты выбирали не все. А сейчас иначе, так как это перевозчик с огромным количеством прямых рейсов из России — и не только из Москвы, но и из многих других регионов, — подчеркнула Диана Фердман.

Эмираты по цене Турции Эмираты, в отличие от других стран, не поднимали цены для российского рынка. Поэтому стоимость отдыха не такая «страшная» по сравнению с той же Турцией.



— То есть если раньше Турция была дешевым направлением, а Эмираты дорогим, то сегодня цены сопоставимы, — сказала эксперт.

«Люди предпочитают отели высокого уровня за те же деньги. В Эмиратах они, конечно, отличаются сервисом, классом и прочим» Диана Фердман, глава турфирмы

Отдых в Эмиратах стал стоить почти столько же, сколько путевка в Турцию Фото: Анна Голубницкая / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Также есть множество вариантов по путевкам в страны Ближнего Востока. Например, есть прямые перелеты в Бахрейн, Катар, Кувейт...

— И самое удивительное — для тех, кто готов летать не напрямую, а с пересадками, доступна та же самая Европа, которая все-таки продолжает ставить визы, но только на срок поездки, — уточнила Фердман. — Это и Италия, и Испания, и Франция, и Болгария, а также Кипр. Но мы теперь летим туда — через Армению, Дубаи, Кувейт или Катар.

Кипр vs Сочи — На Кипр с перелетом через Кувейт цены идут от 160 тысяч рублей на двоих, — сообщила руководитель турфирмы. — Я говорю о нормальном отеле, потому что лететь с пересадкой в отель 3 звезды не имеет смысла.

Прямых рейсов нет и для поездки на Кипр, туда требуется виза, но направление начинает набирать популярность Фото: Михаил Контуев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





В целом, по словам эксперта, цены на отдых очень разные. Всё зависит от перелета. Если раньше были турпакеты с фиксированной стоимостью, за счет прямых туроператоров, то сейчас такого нет.

— Поэтому мы перекупаем билеты со стыковками, — объяснила она. — Сама путевка в Болгарию может стоить 20 тысяч рублей, а билет туда — 200 тысяч. Поэтому средней стоимости не существует. Примерные цены — это как средняя температура по больнице.

«И если многие думают, что альтернативой являются российские курорты, это тоже ошибка, потому как наши точно так же подняли стоимость» Диана Фердман, глава турфирмы

И, как бы ни было, Черное море никак не сопоставить по качеству со Средиземным или Красным, — поделилась мнением Диана Фердман.

Кто бы что ни говорил, но тысячи россиян предпочитают отдыхать в Сочи, а не на заграничных курортах Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Какие еще есть варианты На Северном Кипре можно найти отдых на любой вкус и бюджет: от небольших апартаментов в 10 минутах ходьбы до центра и набережной до роскошных отелей с казино и панорамным видом на Средиземное море из номера. Да, лететь тоже с пересадкой — из Москвы можно добраться до Антальи или Стамбула, а затем пересесть на самолет до Эрджана. Прямых рейсов на Северный Кипр нет. Зато россиянам не нужна виза, чтобы попасть туда. Посмотрите фоторепортаж корреспондента MSK1.RU с Северного Кипра, чтобы определиться, стоит ли туда лететь.

Для поездки на Северный Кипр россиянам виза не нужна Фото: Анна Голубницкая / MSK1.RU Поделиться Поделиться





А вы уже решили, где проведете отпуск? Расскажите нам, какие еще интересные и экзотические варианты доступны для россиян. Телефон редакции +7 982 630 3102

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