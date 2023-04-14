Платную трассу М-11 «Нева» разгоняют до летней скорости

На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» возвращается летний скоростной режим. На нескольких участках с середины апреля можно будет разгоняться до 130 км/ч.



С 15 апреля на участке платной трассы М-11 «Нева» с 59-го километра в Подмосковье до Петербурга, а также М-4 «Дон» с 517-го по 544-й километр в Воронежской области (на обходе Новой Усмани и Рогачёвки) максимальная разрешенная скорость повышается до 130 км/ч, сообщает пресс-служба ГК «Автодор». Летний скоростной режим распространяется на транспорт массой до 3,5 тонн. С ноября 2022 года скорость на этих участках была ограничена до 110 км/ч, чтобы снизить риски ДТП зимой.